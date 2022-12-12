Илюшина (Битейкина) Федосия Никоноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюшина (Битейкина) Федосия Никоноровна

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Место рождения

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1905

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Битейкин Никонор

Мать: Битейкина Анна

Ежовка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Илюшин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович

Рождение ребёнка
23.05.1927

Сын: Илюшин Петр Павлович

Отец ребёнка: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович

Рождение ребёнка
1935

Дочь: Дубанкова Акулина Павловна

Отец ребёнка: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киржаева Анна

Отец ребёнка: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович

Бранчеевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшин Кузьма Павлович

Отец ребёнка: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович

Бранчеевка, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
1979
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