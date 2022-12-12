Илюшина (Битейкина) Федосия Никоноровна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Битейкин Никонор
Мать: Битейкина Анна
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович
Рождение ребёнка
23.05.1927
Сын: Илюшин Петр Павлович
Отец ребёнка: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Дубанкова Акулина Павловна
Отец ребёнка: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киржаева Анна
Отец ребёнка: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович
Смерть
1979