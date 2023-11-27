Щипкова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипкова Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Щипков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Щипков Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Щипков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Щипков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Щипков Афанасий Матвеевич

Отец ребёнка: Щипков Матвей Степанович

Рождение ребёнка
20.12.1847

Сын: Щипков Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Щипков Матвей Степанович

Место жительства
Неизвестно
Носово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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