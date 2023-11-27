Щипкова Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Щипков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Щипков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Щипков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Щипков Афанасий Матвеевич
Отец ребёнка: Щипков Матвей Степанович
Рождение ребёнка
20.12.1847
Отец ребёнка: Щипков Матвей Степанович
Место жительства
Неизвестно
Носово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно