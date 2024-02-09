деревня Носово, деревня Носово, Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Носово

Волоколамский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении крестьянам деревни Носовой, Буйгородской волости, Волоколамского уезда продать участок надельной земли. Мо Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Волоколамский уезд
1910Носово, д. каз.при колодце и пруде.161853202227Фабрик 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Московская губерния, Волоколамский уезд, Буйгородская волость
744. Носово, деревня бывшая государственная, дворов 70, жителей 487, 5 бумого-ткацк. ф.

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Волоколамский уезд, Буйгородская волость
Дер. Носово1431379

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Волоколамский район
61602Носоводеревня56°08'с.ш.36°05'в.д.O-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Волоколамский муниципальный район, Теряевское сельское поселение
46605449261д Носоводеревня
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