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Щипков Федор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1847

Отец: Щипков Матвей Степанович

Мать: Щипкова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
15.08.1873

Сын: Щипков Александр Фёдорович

Мать ребёнка: Щипкова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
25.05.1876

Сын: Щипков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Щипкова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
02.07.1877

Дочь: Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Щипкова Татьяна Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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