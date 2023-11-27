Щипков Федор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1847
Рождение ребёнка
15.08.1873
Сын: Щипков Александр Фёдорович
Мать ребёнка: Щипкова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.05.1876
Мать ребёнка: Щипкова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
02.07.1877
Дочь: Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Щипкова Татьяна Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно