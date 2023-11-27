Щипков Матвей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Щипков Степан Алексеевич
Мать: Щипкова Акилина Егоровна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Щипкова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Щипкова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Щипкова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Щипков Афанасий Матвеевич
Мать ребёнка: Щипкова Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
20.12.1847
Мать ребёнка: Щипкова Ксения Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно