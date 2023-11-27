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Щипков Матвей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Щипков Степан Алексеевич

Мать: Щипкова Акилина Егоровна

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Матвеевна

Мать ребёнка: Щипкова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Щипков Егор Матвеевич

Мать ребёнка: Щипкова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ирина Матвеевна

Мать ребёнка: Щипкова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Щипков Афанасий Матвеевич

Мать ребёнка: Щипкова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
20.12.1847

Сын: Щипков Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Щипкова Ксения Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Утишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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