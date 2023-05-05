Николаева Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий
Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Оксинья (Онисья)
Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Феодосия (Федосья)
Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван
Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай
Рождение ребёнка
1852
Сын: Трофим
Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пётр
Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай
Смерть
Неизвестно