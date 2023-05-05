Николаева Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Дарья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

1844 г.р.
1845 г.р.
1849 г.р.
1852 г.р.
1852 г.р.
1857 г.р.

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СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов (Ефимов) Ермолай

Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий

Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Оксинья (Онисья)

Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Феодосия (Федосья)

Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай

Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван

Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай

Рождение ребёнка
1852

Сын: Трофим

Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пётр

Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Ефремов (Ефимов) Ермолай

Смерть
Неизвестно

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