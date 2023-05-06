Ефремов (Ефимов) Ермолай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Ефим Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филиппова Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Дарья
Рождение ребёнка
1844
Сын: Василий
Мать ребёнка: Николаева Дарья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Оксинья (Онисья)
Мать ребёнка: Николаева Дарья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Феодосия (Федосья)
Мать ребёнка: Николаева Дарья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Иван
Мать ребёнка: Николаева Дарья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Трофим
Мать ребёнка: Николаева Дарья
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пётр
Мать ребёнка: Николаева Дарья
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Николаева Дарья
Рождение ребёнка
1872
Сын: Филипп
Мать ребёнка: Филиппова Федора
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Филиппова Федора
Присвоили отцом Ермолая исходя из возраста, так как она младше Филиппа, который точно является сыном Ермолая.
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Филиппова Федора
Присвоили отцом Ермолая исходя из возраста, так как она младше Филиппа, который точно является сыном Ермолая.
Смерть
Неизвестно