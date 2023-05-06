Ефремов (Ефимов) Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов (Ефимов) Ермолай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1805 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.
1948 г.р.

Дети

1844 г.р.
1845 г.р.
1849 г.р.
1852 г.р.
1852 г.р.
1857 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ефим Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филиппова Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Дарья

Рождение ребёнка
1844

Сын: Василий

Мать ребёнка: Николаева Дарья

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Оксинья (Онисья)

Мать ребёнка: Николаева Дарья

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Феодосия (Федосья)

Мать ребёнка: Николаева Дарья

Рождение ребёнка
1852

Сын: Иван

Мать ребёнка: Николаева Дарья

Рождение ребёнка
1852

Сын: Трофим

Мать ребёнка: Николаева Дарья

Рождение ребёнка
1857

Сын: Пётр

Мать ребёнка: Николаева Дарья

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Николаева Дарья

Рождение ребёнка
1872

Сын: Филипп

Мать ребёнка: Филиппова Федора

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Филиппова Федора

Присвоили отцом Ермолая исходя из возраста, так как она младше Филиппа, который точно является сыном Ермолая.
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Филиппова Федора

Присвоили отцом Ермолая исходя из возраста, так как она младше Филиппа, который точно является сыном Ермолая.
Смерть
Неизвестно

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