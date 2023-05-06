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Василиса
Василиса
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1869
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ефремов (Ефимов) Ермолай
1824 г.р.
Мать
Николаева Дарья
1822 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец:
Ефремов Ермолай
Мать:
Николаева Дарья
Смерть
Неизвестно
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