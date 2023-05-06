Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Ефремов (Ефимов) Ермолай

Мать: Николаева Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данила

Мать ребёнка: Виссарионова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Виссарионова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Виссарионова Анна

Военная служба
1878
Рекрутирован в 1878 году.
Смерть
Неизвестно

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