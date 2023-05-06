Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Ефремов (Ефимов) Ермолай
Мать: Николаева Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данила
Мать ребёнка: Виссарионова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Виссарионова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Виссарионова Анна
Военная служба
1878
Рекрутирован в 1878 году.
Смерть
Неизвестно