Блинов Василей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690 ст.
Дата смерти1755 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690 ст.
Рождение ребёнка
1710 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1724 ст.
Мать ребёнка: Блинова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1730 ст.
Сын: Блинов Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Блинова Марья Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Марья Алексеевна
Смерть
1755 ст.