Блинов Василей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Василей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690 ст.

Дата смерти

1755 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690 ст.

Отец: Блинов Михайло Дементьевич

Мать: Блинова Парасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1710 ст.

Сын: Блинов Епимах Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Блинов Сидор Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
1730 ст.

Сын: Блинов Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Блинова Марья Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Марья Алексеевна

Смерть
1755 ст.
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