Блинов Михайло Дементьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1668 ст.
Дата смерти1736 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668 ст.
Отец: Блинов Дементей Пантелеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1690 ст.
Сын: Блинов Василей Михайлович
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Потаповна
Рождение ребёнка
1700 ст.
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Потаповна
Рождение ребёнка
1705 ст.
Сын: Блинов Емельян Михайлович
Мать ребёнка: Блинова Парасковья Потаповна
Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1736 ст.