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Блинов Михайло Дементьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1668 ст.

Дата смерти

1736 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1668 ст.

Отец: Блинов Дементей Пантелеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1690 ст.

Сын: Блинов Василей Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1700 ст.

Сын: Блинов Кирилл Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1705 ст.

Сын: Блинов Емельян Михайлович

Мать ребёнка: Блинова Парасковья Потаповна

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1736 ст.
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