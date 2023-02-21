Блинова Парасковья Потаповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиПосле 1716 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1690 ст.
Сын: Блинов Василей Михайлович
Отец ребёнка: Блинов Михайло Дементьевич
Рождение ребёнка
1700 ст.
Отец ребёнка: Блинов Михайло Дементьевич
Рождение ребёнка
1705 ст.
Сын: Блинов Емельян Михайлович
Отец ребёнка: Блинов Михайло Дементьевич
Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1716 ст.
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана