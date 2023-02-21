Блинова Парасковья Потаповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Парасковья Потаповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

После 1716 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1690 ст.

Сын: Блинов Василей Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михайло Дементьевич

Рождение ребёнка
1700 ст.

Сын: Блинов Кирилл Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михайло Дементьевич

Рождение ребёнка
1705 ст.

Сын: Блинов Емельян Михайлович

Отец ребёнка: Блинов Михайло Дементьевич

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1716 ст.
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

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