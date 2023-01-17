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Блинов Емельян Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1705 ст.

Дата смерти

1758 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705 ст.

Отец: Блинов Михайло Дементьевич

Мать: Блинова Парасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Кувалдина Мавра Емельяновна

Мать ребёнка: Блинова Маркида Яковлевна

Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Блинов Аввакум Емельянович

Мать ребёнка: Блинова Маркида Яковлевна

Рождение ребёнка
1737 ст.

Дочь: Мухина Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Блинова Маркида Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Блинов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Блинова Маркида Яковлевна

Смерть
1758 ст.
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