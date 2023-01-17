Блинов Емельян Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1705 ст.
Дата смерти1758 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705 ст.
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Кувалдина Мавра Емельяновна
Мать ребёнка: Блинова Маркида Яковлевна
Рождение ребёнка
1734 ст.
Сын: Блинов Аввакум Емельянович
Мать ребёнка: Блинова Маркида Яковлевна
Рождение ребёнка
1737 ст.
Дочь: Мухина Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Блинова Маркида Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Блинова Маркида Яковлевна
Смерть
1758 ст.