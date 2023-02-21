Блинов Кирилл Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700 ст.
Дата смерти1742 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700 ст.
Рождение ребёнка
1717 ст.
Мать ребёнка: Блинова Федосья Филиповна
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Черемисинова Акилина Кирилловна
Мать ребёнка: Блинова Федосья Филиповна
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Братухина Степанида Кирилловна
Мать ребёнка: Блинова Федосья Филиповна
Рождение ребёнка
1734 ст.
Мать ребёнка: Блинова Федосья Филиповна
Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1742 ст.