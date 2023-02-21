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Блинов Кирилл Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700 ст.

Дата смерти

1742 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700 ст.

Отец: Блинов Михайло Дементьевич

Мать: Блинова Парасковья Потаповна

Рождение ребёнка
1717 ст.

Сын: Блинов Давыд Кириллович

Мать ребёнка: Блинова Федосья Филиповна

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Черемисинова Акилина Кирилловна

Мать ребёнка: Блинова Федосья Филиповна

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Братухина Степанида Кирилловна

Мать ребёнка: Блинова Федосья Филиповна

Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Блинов Матвей Кириллович

Мать ребёнка: Блинова Федосья Филиповна

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Федосья Филиповна

Смерть
1742 ст.
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