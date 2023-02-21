Блинова Федосья Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Федосья Филиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717 ст.

Сын: Блинов Давыд Кириллович

Отец ребёнка: Блинов Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Братухина Степанида Кирилловна

Отец ребёнка: Блинов Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
1732 ст.

Дочь: Черемисинова Акилина Кирилловна

Отец ребёнка: Блинов Кирилл Михайлович

Рождение ребёнка
1734 ст.

Сын: Блинов Матвей Кириллович

Отец ребёнка: Блинов Кирилл Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Кирилл Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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