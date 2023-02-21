Блинова Федосья Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Братухина Степанида Кирилловна
Отец ребёнка: Блинов Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1732 ст.
Дочь: Черемисинова Акилина Кирилловна
Отец ребёнка: Блинов Кирилл Михайлович
Рождение ребёнка
1734 ст.
Отец ребёнка: Блинов Кирилл Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно