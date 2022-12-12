Блинова Марья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1710 ст.
Отец ребёнка: Блинов Василей Михайлович
Рождение ребёнка
1724 ст.
Отец ребёнка: Блинов Василей Михайлович
Рождение ребёнка
1730 ст.
Сын: Блинов Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Блинов Василей Михайлович
Рождение
1790 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно