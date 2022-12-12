Блинова Марья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Марья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1710 ст.

Сын: Блинов Епимах Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василей Михайлович

Рождение ребёнка
1724 ст.

Сын: Блинов Сидор Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василей Михайлович

Рождение ребёнка
1730 ст.

Сын: Блинов Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Блинов Василей Михайлович

Рождение
1790 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Блиненки, Куменский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Василей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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