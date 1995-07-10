Щербинина Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинина Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1923

Дата смерти

10.07.1995

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1923

Отец: Щербинин Петр Трифонович

Мать: Зуева Мария Савельевна

Рождение ребёнка
27.09.1940

Сын: Юрьев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Юрьев Алексей Романович

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
31.03.1942

Дочь: Дракина Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Юрьев Алексей Романович

Рождение ребёнка
04.12.1955

Сын: Щербинин Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрьев Алексей Романович

Смерть
10.07.1995
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