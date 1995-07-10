Щербинина Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1923
Дата смерти10.07.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1923
Отец: Щербинин Петр Трифонович
Мать: Зуева Мария Савельевна
Рождение ребёнка
27.09.1940
Отец ребёнка: Юрьев Алексей Романович
Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
31.03.1942
Дочь: Дракина Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Юрьев Алексей Романович
Рождение ребёнка
04.12.1955
Сын: Щербинин Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.1995