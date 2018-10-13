Щербинин Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербинин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1955

Дата смерти

13.10.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

1980 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955

Отец: не указан

Мать: Щербинина Анна Петровна

Рождение ребёнка
14.05.1980

Дочь: Космогорова Ольга

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.10.2018
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