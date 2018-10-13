Щербинин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1955
Дата смерти13.10.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1955
Мать: Щербинина Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1980
Дочь: Космогорова Ольга
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.10.2018