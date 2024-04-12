Зуева Мария Савельевна
Место рождения
Дата рождения16.03.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1897
Отец: Зуев Савелий Федотьевич
Мать: Зуева Матрена Романовна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Щербинин Алексей Петрович
Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович
Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
17.09.1923
Дочь: Щербинина Анна Петровна
Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пахорукова Полина Петровна
Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамаровская Таисия Петровна
Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондарева Мария Петровна
Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербинин Александр Петрович
Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович
Смерть
Неизвестно