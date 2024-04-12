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Зуева Мария Савельевна

Место рождения

Сабинка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

16.03.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1897

Отец: Зуев Савелий Федотьевич

Мать: Зуева Матрена Романовна

Сабинка, Бейский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Щербинин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
17.09.1923

Дочь: Щербинина Анна Петровна

Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербинин Петр Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Борис Петрович

Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пахорукова Полина Петровна

Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамаровская Таисия Петровна

Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондарева Мария Петровна

Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Александр Петрович

Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербинин Иван Петрович

Отец ребёнка: Щербинин Петр Трифонович

Смерть
Неизвестно
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