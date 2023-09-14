Юрьев Алексей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1940
Мать ребёнка: Щербинина Анна Петровна
Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
31.03.1942
Дочь: Дракина Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Щербинина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щербинина Анна Петровна
Смерть
Неизвестно