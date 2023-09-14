Юрьев Алексей Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Алексей Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1940

Сын: Юрьев Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Щербинина Анна Петровна

Бай-Хаак, Тандинский муниципальный район, Республика Тыва
Рождение ребёнка
31.03.1942

Дочь: Дракина Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Щербинина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербинина Анна Петровна

Смерть
Неизвестно
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