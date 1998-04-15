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Пересыпкин Петр Федорович

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Место рождения

Боровка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.05.1909

Дата смерти

15.04.1998

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1909

Отец: Пересыпкин Федор Савельич

Мать: Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна

Боровка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1932

Дочь: Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1935

Сын: Пересыпкин Юрий Петрович

Мать ребёнка: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
30.10.1936

Дочь: Долганова Раиса Петровна

Мать ребёнка: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
19.02.1939

Сын: Пересыпкин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
14.07.1948

Дочь: Чигарева (Пересыпкина) Лидия Петровна

Мать ребёнка: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна

Смерть
15.04.1998
Сургут, Сергиевский муниципальный район, Самарская область

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