Пересыпкин Петр Федорович
Место рождения
Дата рождения22.05.1909
Дата смерти15.04.1998
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1909
Рождение ребёнка
05.01.1932
Дочь: Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1935
Мать ребёнка: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
30.10.1936
Дочь: Долганова Раиса Петровна
Мать ребёнка: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
19.02.1939
Сын: Пересыпкин Владимир Петрович
Мать ребёнка: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна
Рождение ребёнка
14.07.1948
Дочь: Чигарева (Пересыпкина) Лидия Петровна
Мать ребёнка: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна
Смерть
15.04.1998
Сургут, Сергиевский муниципальный район, Самарская область