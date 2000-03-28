Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.01.1932

Дата смерти

28.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1932

Отец: Пересыпкин Петр Федорович

Мать: Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна

Рождение ребёнка
27.10.1953

Дочь: Беляева (Соседова) Татьяна Валентиновна

Отец ребёнка: Соседов Валентин Михайлович

Вольница, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1960

Сын: Соседов Виталий Валентинович

Отец ребёнка: Соседов Валентин Михайлович

Рождение ребёнка
27.05.1962

Дочь: Чайковская (Соседова) Галина Валентиновна

Отец ребёнка: Соседов Валентин Михайлович

Смерть
28.03.2000

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