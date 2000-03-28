Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.01.1932
Дата смерти28.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1932
Рождение ребёнка
27.10.1953
Дочь: Беляева (Соседова) Татьяна Валентиновна
Отец ребёнка: Соседов Валентин Михайлович
Вольница, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1960
Сын: Соседов Виталий Валентинович
Отец ребёнка: Соседов Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
27.05.1962
Дочь: Чайковская (Соседова) Галина Валентиновна
Отец ребёнка: Соседов Валентин Михайлович
Смерть
28.03.2000