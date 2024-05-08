Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1911
Дата смерти27.09.1982
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1911
Рождение ребёнка
05.01.1932
Дочь: Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Пересыпкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
07.02.1935
Отец ребёнка: Пересыпкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
30.10.1936
Дочь: Долганова Раиса Петровна
Отец ребёнка: Пересыпкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
19.02.1939
Сын: Пересыпкин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Пересыпкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
14.07.1948
Дочь: Чигарева (Пересыпкина) Лидия Петровна
Отец ребёнка: Пересыпкин Петр Федорович
Смерть
27.09.1982