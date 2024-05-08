Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересыпкина (Явцва) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1911

Дата смерти

27.09.1982

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1911

Отец: Явцев Михаил Степанович

Мать: Явцева (Коржеманова) Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
05.01.1932

Дочь: Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Пересыпкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
07.02.1935

Сын: Пересыпкин Юрий Петрович

Отец ребёнка: Пересыпкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
30.10.1936

Дочь: Долганова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Пересыпкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
19.02.1939

Сын: Пересыпкин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Пересыпкин Петр Федорович

Рождение ребёнка
14.07.1948

Дочь: Чигарева (Пересыпкина) Лидия Петровна

Отец ребёнка: Пересыпкин Петр Федорович

Смерть
27.09.1982

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