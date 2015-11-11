Соседов Валентин Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соседов Валентин Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1931

Дата смерти

11.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1931

Отец: Соседов Михаил Авксентьевич

Мать: Соседова (Мокрова) Елизавета Матвеевна

Рождение ребёнка
27.10.1953

Дочь: Беляева (Соседова) Татьяна Валентиновна

Мать ребёнка: Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна

Вольница, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1960

Сын: Соседов Виталий Валентинович

Мать ребёнка: Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна

Рождение ребёнка
27.05.1962

Дочь: Чайковская (Соседова) Галина Валентиновна

Мать ребёнка: Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна

Смерть
11.11.2015

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