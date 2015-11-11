Соседов Валентин Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1931
Дата смерти11.11.2015
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1931
Рождение ребёнка
27.10.1953
Дочь: Беляева (Соседова) Татьяна Валентиновна
Мать ребёнка: Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна
Вольница, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1960
Сын: Соседов Виталий Валентинович
Мать ребёнка: Соседова (Пересыпкина) Валентина Петровна
Рождение ребёнка
27.05.1962
Смерть
11.11.2015