Соседова (Мокрова) Елизавета Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мокров Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погодина (Соседова) Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Соседов Михаил Авксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каргина Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Соседов Михаил Авксентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дереглазова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Соседов Михаил Авксентьевич
Рождение ребёнка
03.02.1931
Сын: Соседов Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Соседов Михаил Авксентьевич
Смерть
Неизвестно