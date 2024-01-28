Соседова (Мокрова) Елизавета Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соседова (Мокрова) Елизавета Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мокров Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погодина (Соседова) Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Соседов Михаил Авксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каргина Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Соседов Михаил Авксентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дереглазова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Соседов Михаил Авксентьевич

Рождение ребёнка
03.02.1931

Сын: Соседов Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Соседов Михаил Авксентьевич

Смерть
Неизвестно

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