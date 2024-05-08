Пересыпкин Федор Савельич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересыпкин Федор Савельич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пересыпкина Антонина Федоровна

Мать ребёнка: Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матушкина (Пересыпкина) Рая Федоровна

Мать ребёнка: Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пересыпкин Павел Федорович

Мать ребёнка: Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна

Рождение ребёнка
22.05.1909

Сын: Пересыпкин Петр Федорович

Мать ребёнка: Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна

Боровка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1912

Сын: Пересыпин Федор Федорович

Мать ребёнка: Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна

Смерть
Неизвестно

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