Пересыпкин Федор Савельич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пересыпкина Антонина Федоровна
Мать ребёнка: Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пересыпкин Павел Федорович
Мать ребёнка: Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна
Рождение ребёнка
22.05.1909
Сын: Пересыпкин Петр Федорович
Мать ребёнка: Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна
Боровка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1912
Сын: Пересыпин Федор Федорович
Мать ребёнка: Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна
Смерть
Неизвестно