Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Пересыпкин Павел Федорович
Отец ребёнка: Пересыпкин Федор Савельич
Рождение ребёнка
22.05.1909
Сын: Пересыпкин Петр Федорович
Отец ребёнка: Пересыпкин Федор Савельич
Боровка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1912
Сын: Пересыпин Федор Федорович
Отец ребёнка: Пересыпкин Федор Савельич
Смерть
Неизвестно