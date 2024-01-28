Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пересыпкина (Водоватова) Прасковья Логиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пересыпкин Павел Федорович

Отец ребёнка: Пересыпкин Федор Савельич

Рождение ребёнка
22.05.1909

Сын: Пересыпкин Петр Федорович

Отец ребёнка: Пересыпкин Федор Савельич

Боровка, Сергиевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.05.1912

Сын: Пересыпин Федор Федорович

Отец ребёнка: Пересыпкин Федор Савельич

Смерть
Неизвестно
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