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Бабышев Григорий Иванович

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Место рождения

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

После 1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Бабышев (алексанов) Иван Исаевич Ii

Мать: Бабышева Евдокия

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1889

Сын: Бабышев Григорий Григорьевич

Мать ребёнка: Бабышева Прасковья Ивановна

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1506196832/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Бабышев&first_name=Григорий&middle_name=Григорьевич&date_birth_from=&static_hash=ad9d58473ed... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Бабышев Тимофей Григорьевич

Мать ребёнка: Бабышева Прасковья Ивановна

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Сафонова Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Бабышева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Колпакова Галина Григорьевна

Мать ребёнка: Бабышева Прасковья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1961
Был в 1961 г. на похоронах Василия Ивановича
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