Бабышев Григорий Иванович
Место рожденияРоссийская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиПосле 1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1889
Сын: Бабышев Григорий Григорьевич
Мать ребёнка: Бабышева Прасковья Ивановна
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1506196832/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Бабышев&first_name=Григорий&middle_name=Григорьевич&date_birth_from=&static_hash=ad9d58473ed... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Бабышев Тимофей Григорьевич
Мать ребёнка: Бабышева Прасковья Ивановна
Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Сафонова Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Бабышева Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
15.07.1914
Дочь: Колпакова Галина Григорьевна
Мать ребёнка: Бабышева Прасковья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1961
Был в 1961 г. на похоронах Василия Ивановича