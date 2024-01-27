Бабышев Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышев Григорий Григорьевич

Место рождения

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Бабышев Григорий Иванович

Мать: Бабышева Прасковья Ивановна

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
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Рождение ребёнка
1914

Сын: Бабышев Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Бабышева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
27.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабышева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
25.04.1927

Сын: Бабышев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Бабышева Мария Васильевна

село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия?
Рождение ребёнка
03.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабышева Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно
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