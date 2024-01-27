Бабышев Григорий Григорьевич
Место рожденияТурция, Зарушатский участок, село Ольшанка
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
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Рождение ребёнка
1914
Сын: Бабышев Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Бабышева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
27.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабышева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
25.04.1927
Мать ребёнка: Бабышева Мария Васильевна
село Ольшанка, Целинский район, Ростовская область, Россия?
Рождение ребёнка
03.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабышева Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно