Бабышева (Самарина?) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышева (Самарина?) Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Бабышев Григорий Григорьевич

Отец ребёнка: Бабышев Григорий Иванович

Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
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Рождение ребёнка
15.08.1904

Сын: Бабышев Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Бабышев Григорий Иванович

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Сафонова Ульяна Григорьевна

Отец ребёнка: Бабышев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1914

Дочь: Колпакова Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Бабышев Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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