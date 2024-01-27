Бабышева (Самарина?) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение ребёнка
1889
Сын: Бабышев Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Бабышев Григорий Иванович
Турция, Зарушатский участок, село Ольшанка
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1506196832/?backurl=/heroes/?adv_search=y&last_name=Бабышев&first_name=Григорий&middle_name=Григорьевич&date_birth_from=&static_hash=ad9d58473ed... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1904
Сын: Бабышев Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Бабышев Григорий Иванович
Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Сафонова Ульяна Григорьевна
Отец ребёнка: Бабышев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1914
Дочь: Колпакова Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Бабышев Григорий Иванович
Смерть
Неизвестно