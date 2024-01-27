Колпакова (Бабышева) Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Бабышева) Галина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1914

Дата смерти

14.05.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914

Отец: Бабышев Григорий Иванович

Мать: Бабышева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1937

Дочь: Фатьянова Нина

Отец ребёнка: Колпаков Фёдор

СССР
Рождение ребёнка
11.09.1941

Сын: Колпаков Виктор

Отец ребёнка: Колпаков Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колпаков Фёдор

Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1971
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