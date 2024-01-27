Колпакова (Бабышева) Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1914
Дата смерти14.05.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914
Рождение ребёнка
02.08.1937
Дочь: Фатьянова Нина
Отец ребёнка: Колпаков Фёдор
СССР
Рождение ребёнка
11.09.1941
Сын: Колпаков Виктор
Отец ребёнка: Колпаков Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колпаков Фёдор
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.05.1971