Бабышев Тимофей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабышев Тимофей Григорьевич

Место рождения

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка

Дата рождения

15.08.1904

Дата смерти

26.09.1942

Пол

Мужской

Отец

Около 1874 г.р.

Мать

Около 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1904

Отец: Бабышев Григорий Иванович

Мать: Бабышева Прасковья Ивановна

Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Военная служба
05.06.1941
Целинский РВК, Ростовская обл., Целинский р-н
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Попал в плен (военное)
26.09.1942
Город городище
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65721447/?backurl=/heroes/?adv_search=y&static_hash=707f64154d57bcad4fdc5def631e23e0&last_name=быбышев&data_i_mesto_priziva=цел... Показать все
Смерть
26.09.1942
Сталинград
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