Бабышев Тимофей Григорьевич
Место рожденияТурция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Дата рождения15.08.1904
Дата смерти26.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1904
Турция, Карская область, Зарушатский участок, село Ольшанка
Военная служба
05.06.1941
Целинский РВК, Ростовская обл., Целинский р-н
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65721447/?backurl=/heroes/?adv_search=y&static_hash=707f64154d57bcad4fdc5def631e23e0&last_name=быбышев&data_i_mesto_priziva=цел... Показать все
Попал в плен (военное)
26.09.1942
Город городище
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_donesenie65721447/?backurl=/heroes/?adv_search=y&static_hash=707f64154d57bcad4fdc5def631e23e0&last_name=быбышев&data_i_mesto_priziva=цел... Показать все
Смерть
26.09.1942
Сталинград