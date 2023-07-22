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Грушевский Евгений Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1868 и 1869

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1869

Отец: Грушевский Василий Порфирьевич

Мать: Грушевская Неизвестно

Рождение ребёнка
1897

Сын: Грушевский Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна

Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Вера Евгеньевна

Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1902

Сын: Грушевский Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна

Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Грушевский Серафим Евгеньевич

Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Евгеньевна

Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Грушевский Николай Евгеньевич

Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
07.08.1915

Дочь: Грушевская Зинаида Евгеньевна

Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна

Толузаковка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1927
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