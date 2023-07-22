Грушевский Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1868 и 1869
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1869
Рождение ребёнка
1897
Сын: Грушевский Павел Евгеньевич
Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Вера Евгеньевна
Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1902
Сын: Грушевский Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Сын: Грушевский Серафим Евгеньевич
Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Евгеньевна
Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Грушевский Николай Евгеньевич
Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
07.08.1915
Дочь: Грушевская Зинаида Евгеньевна
Мать ребёнка: Грушевская Любовь Васильевна
Толузаковка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
1927