село Большая Елань, село Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Большая Елань

Пензенский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Елань Еланской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4138.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Байкова в с. Елань Еланской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Дело 7.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Голицыной в с. Елань Еланской волости Пензенского уезда. 1917–1918 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Д Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Ермолова в с. Елань Еланской волости Пензенского уезда. 1919 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Дело 30.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Ермолова в с. Елань Еланской волости Пензенского уезда. 1918–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Де Показать все
Сведения о перенесении волостного центра из села Елани Еланской волости в село Саловку (Пензенский уезд). 1924 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р2. Опись 1. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Пензенский уезд
90Елань-Пенза (Архангельское), с. вл.при рч. Елань-Пензе.2516226748940Церковь православная 1. Волостное правление. Базар. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
а) Елань18Ник. Ермолов42067124

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Еланская волость
33. Елань (Елань-Пенза), село бывшее владельческое, при речке Елани, дворов 257, жителей 1785, волостное правление, (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, ч Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пензенская губерния, Пензенский уезд, Еланская волость
село Еланское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Пензенский район
47125Большая Еланьсело53°03'44°41'N-38-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Пензенский муниципальный район, Сельское поселение Большееланский сельсовет
56655410101с Большая Еланьсело
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