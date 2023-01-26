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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись с. Елань Еланской волости Пензенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 4138.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Байкова в с. Елань Еланской волости Пензенского уезда. 1918 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Дело 7.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Голицыной в с. Елань Еланской волости Пензенского уезда. 1917–1918 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Д Показать все
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Ермолова в с. Елань Еланской волости Пензенского уезда. 1919 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Дело 30.
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Ермолова в с. Елань Еланской волости Пензенского уезда. 1918–1921 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2. Де Показать все
Сведения о перенесении волостного центра из села Елани Еланской волости в село Саловку (Пензенский уезд). 1924 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р2. Опись 1. Дело Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
90Елань-Пенза (Архангельское), с. вл.при рч. Елань-Пензе.2516226748940Церковь православная 1. Волостное правление. Базар. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Пензенский уезд
а) Елань18Ник. Ермолов42067124
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
33. Елань (Елань-Пенза), село бывшее владельческое, при речке Елани, дворов 257, жителей 1785, волостное правление, (уездный город в 25 верстах), 2 церкви православных, ч Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Еланское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47125Большая Еланьсело53°03'44°41'N-38-102
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655410101с Большая Еланьсело