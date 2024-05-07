Грушевская (Сапфирова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841
Отец: Сапфиров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Грушевская Раиса Васильевна
Отец ребёнка: Грушевский Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Грушевский Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Грушевский Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Грушевская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Грушевский Василий Порфирьевич
Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869
Сын: Грушевский Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Грушевский Василий Порфирьевич
Смерть
Неизвестно