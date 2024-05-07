Грушевская (Сапфирова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушевская (Сапфирова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: Сапфиров Иван

Мать: Сапфирова Марья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грушевский Василий Порфирьевич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Грушевская Раиса Васильевна

Отец ребёнка: Грушевский Василий Порфирьевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Грушевский Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Грушевский Василий Порфирьевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Грушевская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Грушевский Василий Порфирьевич

Рождение ребёнка
Между 1868 и 1869

Сын: Грушевский Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Грушевский Василий Порфирьевич

Смерть
Неизвестно

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