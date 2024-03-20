Грушевская (Кадышевская) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грушевская (Кадышевская) Любовь Васильевна

Место рождения

Бекетовка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

13.02.1875

Дата смерти

21.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1875

Отец: Кадышевский Василий Федорович

Мать: Кадышевская Мария Васильевна

Бекетовка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Грушевский Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич

Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: (Грушевская) Вера Евгеньевна

Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Грушевская) Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1902

Сын: Грушевский Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич

Большая Елань, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Грушевский Серафим Евгеньевич

Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Грушевская) Мария Евгеньевна

Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Грушевский Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич

Рождение ребёнка
07.08.1915

Дочь: Грушевская Зинаида Евгеньевна

Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич

Толузаковка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
21.07.1962

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