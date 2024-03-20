Грушевская (Кадышевская) Любовь Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1875
Дата смерти21.07.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1875
Рождение ребёнка
1897
Сын: Грушевский Павел Евгеньевич
Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: (Грушевская) Вера Евгеньевна
Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Грушевская) Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
23.03.1902
Сын: Грушевский Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Грушевский Серафим Евгеньевич
Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Грушевская) Мария Евгеньевна
Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
1910
Сын: Грушевский Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич
Рождение ребёнка
07.08.1915
Дочь: Грушевская Зинаида Евгеньевна
Отец ребёнка: Грушевский Евгений Васильевич
Толузаковка, Пензенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
21.07.1962