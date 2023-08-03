Анна Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Александрова
Отец ребёнка: Александр Миронов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Александрова
Отец ребёнка: Александр Миронов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Миронов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фёдор Александров
Отец ребёнка: Александр Миронов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталья Александровна
Отец ребёнка: Александр Миронов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида Александрова
Отец ребёнка: Александр Миронов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукоян Александров
Отец ребёнка: Александр Миронов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Стефан Александров
Отец ребёнка: Александр Миронов
Рождение ребёнка
13.10.1850
Дочь: Параскева Александрова
Отец ребёнка: Александр Миронов
Смерть
Неизвестно