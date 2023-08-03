Анна Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Александрова

Отец ребёнка: Александр Миронов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Александрова

Отец ребёнка: Александр Миронов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Миронов

Рождение ребёнка
1836

Сын: Фёдор Александров

Отец ребёнка: Александр Миронов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталья Александровна

Отец ребёнка: Александр Миронов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида Александрова

Отец ребёнка: Александр Миронов

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукоян Александров

Отец ребёнка: Александр Миронов

Рождение ребёнка
1848

Сын: Стефан Александров

Отец ребёнка: Александр Миронов

Рождение ребёнка
13.10.1850

Дочь: Параскева Александрова

Отец ребёнка: Александр Миронов

Смерть
Неизвестно

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