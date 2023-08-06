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Стефан Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Александр Миронов

Мать: Анна Терентьева

Рождение ребёнка
17.03.1872

Сын: Стефан Стефанович

Мать ребёнка: Матрона Евстратиева

Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1881

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Матрона Евстратиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Евстратиева

Смерть
Неизвестно
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