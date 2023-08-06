Стефан Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Александр Миронов
Мать: Анна Терентьева
Рождение ребёнка
17.03.1872
Сын: Стефан Стефанович
Мать ребёнка: Матрона Евстратиева
Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1881
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Матрона Евстратиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Евстратиева
Смерть
Неизвестно