Александр Миронов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Мирон Александрович
Мать: Матрона Степановна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Фёдор Александров
Мать ребёнка: Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Степанида Александрова
Мать ребёнка: Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Лукоян Александров
Мать ребёнка: Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1848
Сын: Стефан Александров
Мать ребёнка: Анна Терентьева
Рождение ребёнка
13.10.1850
Дочь: Параскева Александрова
Мать ребёнка: Анна Терентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агапия Александрова
Мать ребёнка: Анна Терентьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёкла Александрова
Мать ребёнка: Анна Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Терентьева
Смерть
Неизвестно