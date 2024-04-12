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Александр Миронов

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Мирон Александрович

Мать: Матрона Степановна

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1836

Сын: Фёдор Александров

Мать ребёнка: Анна Терентьева

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Анна Терентьева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Степанида Александрова

Мать ребёнка: Анна Терентьева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Лукоян Александров

Мать ребёнка: Анна Терентьева

Рождение ребёнка
1848

Сын: Стефан Александров

Мать ребёнка: Анна Терентьева

Рождение ребёнка
13.10.1850

Дочь: Параскева Александрова

Мать ребёнка: Анна Терентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агапия Александрова

Мать ребёнка: Анна Терентьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёкла Александрова

Мать ребёнка: Анна Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Терентьева

Смерть
Неизвестно
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