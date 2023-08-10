Степанида Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти27.08.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Александр Миронов
Мать: Анна Терентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Демидов
Рождение ребёнка
18.05.1864
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Пётр Демидов
Смерть
27.08.1893
Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)