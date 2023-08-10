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Степанида Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

27.08.1893

Пол

Женский

Отец

1816 г.р.

Мать

1815 г.р.

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Александр Миронов

Мать: Анна Терентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Демидов

Рождение ребёнка
18.05.1864

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Пётр Демидов

Смерть
27.08.1893
Урывкино, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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