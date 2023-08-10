Фёдор Александров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Александр Миронов
Мать: Анна Терентьева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Лаврентий Фёдоров
Мать ребёнка: Мавра Прокофьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мирон Фёдоров
Мать ребёнка: Мавра Прокофьева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасим Фёдоров
Мать ребёнка: Мавра Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Прокофьева
Смерть
Неизвестно