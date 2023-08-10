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Фёдор Александров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Александр Миронов

Мать: Анна Терентьева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Лаврентий Фёдоров

Мать ребёнка: Мавра Прокофьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мирон Фёдоров

Мать ребёнка: Мавра Прокофьева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасим Фёдоров

Мать ребёнка: Мавра Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Прокофьева

Смерть
Неизвестно