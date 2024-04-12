Икрин Михаил Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИкрин Михаил Павлов

Икрин Михаил Павлов

avatar

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

07.11.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1826

Отец: Икрин Павел Прокопьев

Мать: Икрина (бедрина) Елена Львова (Леонтьева)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
01.02.1848

Жена: Икрина (койнова) Настасья Иванова

Рождение ребёнка
05.11.1848

Сын: Икрин Павел Михайлов

Мать ребёнка: Икрина (койнова) Настасья Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1851

Сын: Икрин Петр Михайлов

Мать ребёнка: Икрина (койнова) Настасья Иванова

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1854

Сын: Икрин Андрей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Икрин Евграф Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Икрин Николай Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Икрин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close