Икрин Михаил Павлов
Место рождения
Дата рождения07.11.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1826
Бракосочетание
01.02.1848
Рождение ребёнка
05.11.1848
Сын: Икрин Павел Михайлов
Мать ребёнка: Икрина (койнова) Настасья Иванова
Рождение ребёнка
22.06.1851
Сын: Икрин Петр Михайлов
Мать ребёнка: Икрина (койнова) Настасья Иванова
Рождение ребёнка
03.10.1854
Рождение ребёнка
Около 1860
Рождение ребёнка
Около 1870
Рождение ребёнка
Около 1876
Смерть
Неизвестно