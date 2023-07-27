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Икрин Евграф Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

08.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Икрин Михаил Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1892

Сын: Икрин Григорий Евграфьевич

Мать ребёнка: Икрина Ксения Амвросиевна

Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: Шалькова (икрина) Устиния Евграфьевна

Мать ребёнка: Икрина Ксения Амвросиевна

Рождение ребёнка
29.01.1895

Сын: Икрин Игнатий Евграфьевич

Мать ребёнка: Икрина Ксения Амвросиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икрина Ксения Амвросиевна

Смерть
08.03.1895
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