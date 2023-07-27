Икрин Евграф Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти08.03.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Икрин Михаил Павлов
Рождение ребёнка
26.01.1892
Сын: Икрин Григорий Евграфьевич
Мать ребёнка: Икрина Ксения Амвросиевна
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: Шалькова (икрина) Устиния Евграфьевна
Мать ребёнка: Икрина Ксения Амвросиевна
Рождение ребёнка
29.01.1895
Сын: Икрин Игнатий Евграфьевич
Мать ребёнка: Икрина Ксения Амвросиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1895