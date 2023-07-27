Икрина (Икрина) Ксения Амвросиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Икрина) Ксения Амвросиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1892

Сын: Икрин Григорий Евграфьевич

Отец ребёнка: Икрин Евграф Михайлович

Рождение ребёнка
01.10.1893

Дочь: Шалькова (икрина) Устиния Евграфьевна

Отец ребёнка: Икрин Евграф Михайлович

Рождение ребёнка
29.01.1895

Сын: Икрин Игнатий Евграфьевич

Отец ребёнка: Икрин Евграф Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Икрин Евграф Михайлович

Смерть
Неизвестно
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