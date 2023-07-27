Икрина (Икрина) Ксения Амвросиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1892
Сын: Икрин Григорий Евграфьевич
Отец ребёнка: Икрин Евграф Михайлович
Рождение ребёнка
01.10.1893
Дочь: Шалькова (икрина) Устиния Евграфьевна
Отец ребёнка: Икрин Евграф Михайлович
Рождение ребёнка
29.01.1895
Сын: Икрин Игнатий Евграфьевич
Отец ребёнка: Икрин Евграф Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно