Икрин Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения03.10.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1854
Отец: Икрин Михаил Павлов
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
14.08.1882
Сын: Икрин Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Собянина (икрина) Варвара Андреевна
Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Рождение ребёнка
06.04.1894
Дочь: Анфиса Андреевна
Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Рождение ребёнка
22.09.1895
Дочь: Турухина (икрина) Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Рождение ребёнка
10.12.1896
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Рождение ребёнка
17.01.1899
Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Рождение ребёнка
02.12.1901
Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Кондратий Андреевич
Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Смерть
Неизвестно