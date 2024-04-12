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Икрин Андрей Михайлович

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

03.10.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1854

Отец: Икрин Михаил Павлов

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
1879

Жена: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Рождение ребёнка
14.08.1882

Сын: Икрин Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Собянина (икрина) Варвара Андреевна

Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Рождение ребёнка
06.04.1894

Дочь: Анфиса Андреевна

Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Рождение ребёнка
22.09.1895

Дочь: Турухина (икрина) Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Рождение ребёнка
10.12.1896

Дочь: Зобнина (икрина) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Рождение ребёнка
17.01.1899

Сын: Икрин Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Рождение ребёнка
02.12.1901

Сын: Икрин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Кондратий Андреевич

Мать ребёнка: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Смерть
Неизвестно
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