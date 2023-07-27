Собянина (Икрина) (Икрина) Варвара Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Собянин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Собянин Николай Иванович
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Собянин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Собянин Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно