Собянина (Икрина) (Икрина) Варвара Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собянина (Икрина) (Икрина) Варвара Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Икрин Андрей Михайлович

Мать: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Собянин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Собянин Николай Иванович

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Собянин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Собянин Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Собянин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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