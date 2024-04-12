Икрина (Мужева) (Мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Мужев Мефодий Ефимов
Мать: Мужева Мария Федорова
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
14.08.1882
Сын: Икрин Иоанн Андреев
Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Собянина (икрина) Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
06.04.1894
Дочь: Анфиса Андреевна
Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
22.09.1895
Дочь: Турухина (икрина) Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
10.12.1896
Дочь: Зобнина (икрина) Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
21.12.1897
Дочь: Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
17.01.1899
Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
02.12.1901
Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икрин Кондратий Андреевич
Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович
Смерть
Неизвестно