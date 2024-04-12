Икрина (Мужева) (Мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Мужева) (Мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Мужев Мефодий Ефимов

Мать: Мужева Мария Федорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
1879

Муж: Икрин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
14.08.1882

Сын: Икрин Иоанн Андреев

Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Собянина (икрина) Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
06.04.1894

Дочь: Анфиса Андреевна

Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
22.09.1895

Дочь: Турухина (икрина) Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
10.12.1896

Дочь: Зобнина (икрина) Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
21.12.1897

Дочь: Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
17.01.1899

Сын: Икрин Кирилл Андреевич

Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
02.12.1901

Сын: Икрин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Кондратий Андреевич

Отец ребёнка: Икрин Андрей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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