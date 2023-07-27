Мужев Мефодий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мужев Мефодий Ефимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1835

Отец: Мужев Евфимий Михайлов

Мать: Мужева (рышкова) Дария Ефимова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)

Мать ребёнка: Мужева Мария Федорова

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Клепикова (мужева) Васса Василиса Мефодиева

Мать ребёнка: Мужева Мария Федорова

Смерть
Неизвестно
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