Мужев Мефодий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1835
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Икрина (мужева) Анисья Мефодиевна (Нефедовна)
Мать ребёнка: Мужева Мария Федорова
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Клепикова (мужева) Васса Василиса Мефодиева
Мать ребёнка: Мужева Мария Федорова
Смерть
Неизвестно