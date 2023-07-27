Клепикова (Мужева) (Мужева) Васса Василиса Мефодиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: Мужев Мефодий Ефимов
Мать: Мужева Мария Федорова
Рождение ребёнка
Около 1891
Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
04.10.1904
Дочь: Чащина (клепикова) Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
03.12.1908
Дочь: Варвара Тимофеевна
Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
Около 1912
Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Клепиков Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев
Рождение ребёнка
03.05.1918
Сын: Клепиков Никифор Тимофеевич
Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно