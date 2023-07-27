Клепикова (Мужева) (Мужева) Васса Василиса Мефодиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клепикова (Мужева) (Мужева) Васса Василиса Мефодиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Мужев Мефодий Ефимов

Мать: Мужева Мария Федорова

Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Клепиков Ефим Тимофеевич

Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
04.10.1904

Дочь: Чащина (клепикова) Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
03.12.1908

Дочь: Варвара Тимофеевна

Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Клепиков Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Клепиков Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев

Рождение ребёнка
03.05.1918

Сын: Клепиков Никифор Тимофеевич

Отец ребёнка: Клепиков Тимофей Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клепиков Тимофей Николаев

Смерть
Неизвестно
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