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Клепиков Александр Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Клепиков Тимофей Николаев

Мать: Клепикова (мужева) Васса Василиса Мефодиева

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Клепиков Василий Александрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Сын: Клепиков Николай Александрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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