Клепиков Александр Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Нина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Клепиков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Около 1935
Сын: Клепиков Николай Александрович
Смерть
Неизвестно